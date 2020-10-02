Помпео сдал отрицательный тест на коронавирус
- Reuters
Как уточняет Fox News, Помпео заявил, что не виделся с Трампом с 15 сентября, когда в Белом доме подписывали соглашение о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.
«Мы молимся за быстрое выздоровление президента и первой леди», — добавил он.
По словам Помпео, с 16 сентября он сдал уже четыре отрицательных теста на коронавирус.
Ранее Трамп сообщил, что у него с супругой подтвердилось заболевание COVID-19. По его словам, они немедленно уходят на карантин.
Российский лидер Владимир Путин направил коллеге телеграмму.