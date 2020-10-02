Помпео сдал отрицательный тест на коронавирус

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию спустя несколько часов после новости о выявлении COVID-19 у американского президента Дональда Трампа.
Помпео сдал отрицательный тест на коронавирус
  • Reuters

Как уточняет Fox News, Помпео заявил, что не виделся с Трампом с 15 сентября, когда в Белом доме подписывали соглашение о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

«Мы молимся за быстрое выздоровление президента и первой леди», — добавил он.

По словам Помпео, с 16 сентября он сдал уже четыре отрицательных теста на коронавирус.

Ранее Трамп сообщил, что у него с супругой подтвердилось заболевание COVID-19. По его словам, они немедленно уходят на карантин.

Российский лидер Владимир Путин направил коллеге телеграмму.

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