Трамп после принятия лекарства от COVID-19 сравнил себя с Суперменом
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«Я не знаю, что это было, антитела, я не знаю. Я принял его и сказал, что почувствовал себя как Супермен», — приводит газета The New York Post его слова в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.
Ранее врач сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус.
2 октября американскому лидеру сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.
7 октября Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.
У него были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.