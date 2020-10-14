Трамп после принятия лекарства от COVID-19 сравнил себя с Суперменом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что после принятия препарата от коронавирусной инфекции почувствовал себя героем комиксов Суперменом.
Трамп после принятия лекарства от COVID-19 сравнил себя с Суперменом
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«Я не знаю, что это было, антитела, я не знаю. Я принял его и сказал, что почувствовал себя как Супермен», — приводит газета The New York Post его слова в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Ранее врач сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус.

2 октября американскому лидеру сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron. 

7 октября Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.

У него были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.

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