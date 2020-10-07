У Трампа выявили антитела к коронавирусу

Лечащий врач главы США Шон Конли заявил, что у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа были выявлены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врача, распространённое Белым домом.

«У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов... По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — указал он.

Вместе с этим медик подчеркнул, что все жизненно важные показатели американского лидера в норме.

Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».

Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус 2 октября. Он указал, что вместе с женой уходит на карантин.