У Трампа выявили антитела к коронавирусу
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врача, распространённое Белым домом.
«У него уже четыре дня нет температуры, более 24 часов нет симптомов... По состоянию на сегодня в анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — указал он.
Вместе с этим медик подчеркнул, что все жизненно важные показатели американского лидера в норме.
Ранее врач президента США Шон Конли заявил, что состояние Трампа хорошее, в лечении наблюдается прогресс. Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».
Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус 2 октября. Он указал, что вместе с женой уходит на карантин.