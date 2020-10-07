В Белом доме заявили о возвращении Трампа к работе в Овальном кабинете
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в его рабочем офисе ему доложили о ситуации со стимулированием экономики и борьбе с ураганом «Дельта».
Как указывает агентство, из-за выявления у Трампа коронавируса он ушёл на карантин, посещение им рабочего кабинета не предполагалось.
2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус. Он указал, что вместе с женой уходит на карантин.
7 октября лечащий врач главы США Шон Конли заявил, что у президента Соединённых Штатов были выявлены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.