В Белом доме заявили о возвращении Трампа к работе в Овальном кабинете

Представитель Белого дома Брайан Моргенштерн заявил, что президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в его рабочем офисе ему доложили о ситуации со стимулированием экономики и борьбе с ураганом «Дельта».

Как указывает агентство, из-за выявления у Трампа коронавируса он ушёл на карантин, посещение им рабочего кабинета не предполагалось.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус. Он указал, что вместе с женой уходит на карантин.

7 октября лечащий врач главы США Шон Конли заявил, что у президента Соединённых Штатов были выявлены антитела к коронавирусной инфекции COVID-19.