Врач сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус
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«В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19 я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные» — приводит письмо врача пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
По мнению врача, это свидетельствует о том, что Трамп больше незаразен для окружающих.
7 октября Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.
У него были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.