Врач сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус

В течение нескольких последних дней тесты американского президента Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию COVID-19 показывают отрицательный результат, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

«В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19 я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные» — приводит письмо врача пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

По мнению врача, это свидетельствует о том, что Трамп больше незаразен для окружающих.

7 октября Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.

У него были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.