Врач назвал дату возможного возвращения Трампа к публичным мероприятиям
- Reuters
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Об этом говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли, опубликованного пресс-службой Белого дома.
Он отметил, что суббота будет десятым днём с момента обнаружения у американского президента коронавируса.
«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — написал Конли.
Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах с кандидатом на пост президента Джо Байденом в виртуальном формате. По словам главы государства, это будет «потерей времени».