Врач назвал дату возможного возвращения Трампа к публичным мероприятиям

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Президент США Дональд Трамп не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.
Врач назвал дату возможного возвращения Трампа к публичным мероприятиям
  • Reuters
  • © The White House

Об этом говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Он отметил, что суббота будет десятым днём с момента обнаружения у американского президента коронавируса.

«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — написал Конли.

Ранее Трамп отказался участвовать в дебатах с кандидатом на пост президента Джо Байденом в виртуальном формате. По словам главы государства, это будет «потерей времени».

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