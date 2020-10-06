Трамп подтвердил готовность участвовать в ближайших дебатах с Байденом

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.

«Жду дебатов в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет прекрасно!» — написал он в Twitter.

Трамп также заверил, что прекрасно себя чувствует.

Ранее Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании.

Представитель штаба Трампа также сообщила о его намерении участвовать в дебатах с Байденом 15 октября.

6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.