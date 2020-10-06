Трамп подтвердил готовность участвовать в ближайших дебатах с Байденом
- Reuters
«Жду дебатов в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет прекрасно!» — написал он в Twitter.
Трамп также заверил, что прекрасно себя чувствует.
Ранее Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании.
Представитель штаба Трампа также сообщила о его намерении участвовать в дебатах с Байденом 15 октября.
6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.