Трамп подтвердил готовность участвовать в ближайших дебатах с Байденом

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.
Трамп подтвердил готовность участвовать в ближайших дебатах с Байденом
  • Reuters

«Жду дебатов в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет прекрасно!» — написал он в Twitter.

Трамп также заверил, что прекрасно себя чувствует.

Ранее Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании.

Представитель штаба Трампа также сообщила о его намерении участвовать в дебатах с Байденом 15 октября.

6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.

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