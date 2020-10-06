Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании

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Президент США Дональд Трамп звявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.
Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании
  • Reuters
  • © Tia Dufour/The White House

Об этом Трамп написал в своём Twitter.

«Мы скоро вернёмся к кампании!» — опубликовал он пост.

Американский лидер также обвинил фейковые новости в распространении недостоверных данных опросов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах со своим оппонентом Джо Байденом 15 октября.

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