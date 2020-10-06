Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании
- Reuters
- © Tia Dufour/The White House
Об этом Трамп написал в своём Twitter.
Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
«Мы скоро вернёмся к кампании!» — опубликовал он пост.
Американский лидер также обвинил фейковые новости в распространении недостоверных данных опросов.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах со своим оппонентом Джо Байденом 15 октября.