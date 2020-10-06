Трамп прокомментировал своё состояние после возвращения в Белый дом
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«Очень хорошо», — цитирует РИА Новости ответ Трампа на соответствующий вопрос журналистов.
Также американский лидер разместил в своём Twitter видеообращение, в котором призвал американцев не бояться коронавируса.
October 5, 2020
«Не позволяйте ему (коронавирусу — RT) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.