Трамп прокомментировал своё состояние после возвращения в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом, заявил, что чувствует себя хорошо.
Трамп прокомментировал своё состояние после возвращения в Белый дом
  • © REUTERS/Erin Scott

«Очень хорошо», — цитирует РИА Новости ответ Трампа на соответствующий вопрос журналистов.

Также американский лидер разместил в своём Twitter видеообращение, в котором призвал американцев не бояться коронавируса.

«Не позволяйте ему (коронавирусу — RT) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.

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