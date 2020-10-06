Трамп прокомментировал своё состояние после возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом, заявил, что чувствует себя хорошо.

«Очень хорошо», — цитирует РИА Новости ответ Трампа на соответствующий вопрос журналистов.

Также американский лидер разместил в своём Twitter видеообращение, в котором призвал американцев не бояться коронавируса.

«Не позволяйте ему (коронавирусу — RT) доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.