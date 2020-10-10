Трамп рассказал о повторном тесте на коронавирус

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал о результате повторного теста на коронавирус.

«Я сдал повторный тест. Я не знаю показателей или чего-то ещё пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса», — сказал он.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус. Он указал, что вместе с женой уходит на карантин.

7 октября лечащий врач главы США Шон Конли заявил, что у президента Соединённых Штатов были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.

Кроме того, представитель Белого дома Брайан Моргенштерн заявил, что Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете своей резиденции.