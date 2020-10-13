Трамп официально вернулся к предвыборной кампании

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Президент США Дональд Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании в ходе митинга своих сторонников во Флориде.
Трамп официально вернулся к предвыборной кампании
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

Выступления Трампа транслировалось в Twitter.

«Как здорово снова приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании», — сказал президент США.

Он также поблагодарил сторонников за поддержку.

Ранее лечащий врач сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус.

Он также заявлял, что Трамп может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.

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