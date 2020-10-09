Трамп намерен провести митинг во Флориде 10 октября

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первое с момента заболевания коронавирусной инфекцией публичное мероприятие во Флориде в субботу, 10 октября.

«Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде вечером в субботу», — приводит ТАСС его слова в интервью Fox News.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что американский президент не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.

6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.