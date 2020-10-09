Трамп намерен провести митинг во Флориде 10 октября

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первое с момента заболевания коронавирусной инфекцией публичное мероприятие во Флориде в субботу, 10 октября.
Трамп намерен провести митинг во Флориде 10 октября
  • globallookpress.com
  • © Ken Cedeno

«Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде вечером в субботу», — приводит ТАСС его слова в интервью Fox News.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что американский президент не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.

6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить