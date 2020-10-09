Трамп намерен провести митинг во Флориде 10 октября
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«Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде вечером в субботу», — приводит ТАСС его слова в интервью Fox News.
Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что американский президент не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.
6 октября Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавируса.