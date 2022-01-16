В центре им. Гамалеи начались исследования нового препарата от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о старте клинических испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител.

«Сейчас начинаются клинические испытания», — рассказал учёный в беседе с ТАСС.

По словам Гинцбурга, исследования продлятся примерно три-четыре месяца.

«То, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — заключил он.

Ранее Гинцбург сообщал, что клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител начнутся после новогодних праздников.

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