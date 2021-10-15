Врач Ярцева прокомментировала новую версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19

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Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что новая версия рекомендаций Минздрава содержит показания по применению моноклональных антител в качестве противовирусных препаратов при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач Ярцева прокомментировала новую версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19
  • AP

Ярцева в беседе с «Известиями», комментируя применение моноклональных антител, указала, что лечение COVID-19 является симптоматической терапией. По её словам, всё зависит от состояния пациента, его клинической картины, результатов анализа крови и стадии болезни.

«И если у него разворачиваются такие признаки цитокинового шторма, это, естественно, стационарный вариант, при госпитализации можно поставить... и тогда ему назначается данный препарат для снижения развития этого цитокинового шторма», — заявила врач.

Ранее стало известно, что Минздрав России выпустил обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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