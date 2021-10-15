Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в новых рекомендацих также разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения.

В обновленной версии также представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число пациентов, проходящих лечение от коронавируса.