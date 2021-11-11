Испытания нового препарата для лечения COVID-19 планируется начать в 2022 году

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После новогодних праздников в России начнутся клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Испытания нового препарата для лечения COVID-19 планируется начать в 2022 году
  • AP
  • © Frank Augstein

«Мы заканчиваем сейчас «доклинику» и после новогодних праздников намерены приступить к клиническому испытанию препарата на основе моноклональных антител для лечения уже заболевших COVID-19», — сказал он в комментарии Интерфаксу.

По словам руководителя центра, в первую очередь лекарство будет предназначено для лечения людей из групп риска, к которым относятся беременные, диабетики и люди с ожирением. В рамках клинических испытаний учёные выяснят, на каких сроках заболевания препарат оказывает наибольшую эффективность.

«Думаю, что не только на ранних стадиях, возможно, что и на четвёртый-шестой день тоже. Но эта задача уже будет для клинических исследований — посмотреть, до какого дня имеет смысл их вводить», — пояснил Гинцбург.

Ранее он рассказал о разработке в России лекарства, которое подавляет размножение коронавируса.

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