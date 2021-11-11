В России разрабатывают подавляющее размножение COVID-19 лекарство

Лекарство, которое подавляет размножение коронавируса разрабатывается в России, заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он отметил, что за ближайшие месяцы препарат создан не будет, необходимо больше времени.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в настоящее время разрабатывает лекарство из антител для лечения коронавируса.