В России разрабатывают подавляющее размножение COVID-19 лекарство

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Лекарство, которое подавляет размножение коронавируса разрабатывается в России, заявил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В России разрабатывают подавляющее размножение COVID-19 лекарство
  • Reuters
  • © Kirill Braga

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он отметил, что за ближайшие месяцы препарат создан не будет, необходимо больше времени.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в настоящее время разрабатывает лекарство из антител для лечения коронавируса.

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