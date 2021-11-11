В России разрабатывают подавляющее размножение COVID-19 лекарство
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«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он отметил, что за ближайшие месяцы препарат создан не будет, необходимо больше времени.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в настоящее время разрабатывает лекарство из антител для лечения коронавируса.