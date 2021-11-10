Гинцбург заявил о создании лекарства из антител для лечения COVID-19

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в настоящее время разрабатывает лекарство из антител для лечения коронавируса.

«Антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

По его словам, клинические испытания данного препарата начнутся в январе 2022 года и завершатся в течение трёх-четырёх месяцев.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский в беседе с «360» указал на сложность массовой проверки антител к COVID-19 у россиян.