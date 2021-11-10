Гинцбург заявил о создании лекарства из антител для лечения COVID-19
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«Антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.
По его словам, клинические испытания данного препарата начнутся в январе 2022 года и завершатся в течение трёх-четырёх месяцев.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки Сергей Вознесенский в беседе с «360» указал на сложность массовой проверки антител к COVID-19 у россиян.