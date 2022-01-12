Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон»

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».
Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон»
  • AP

«Что касается возможного подъёма заболеваемости — да, он прогнозируется с учётом динамики распространения нового штамма SARS-CoV-2 в странах Европы и США», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Россия не является исключением.

Как напомнил Викулов, маски работают, когда их правильно надевают и носят 90—95 человек из 100.

«В плане вакцинации уже много чего сказано, темпы вакцинации усилились, доля вакцинированных также возросла, но, к сожалению, пока ещё этого недостаточно, чтобы считать, что у нас устойчивый коллективный иммунитет», — считает вирусолог.

Он добавил, что нужно не менее 80% привитого населения.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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