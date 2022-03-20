В России за сутки выявили 31 035 случаев заболевания коронавирусом

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За сутки в России выявили 31 035 новых случаев коронавируса, накануне зафиксировали 32 958 пациентов с COVID-19.
В России за сутки выявили 31 035 случаев заболевания коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © Bihlmayer Fotografie

Как сообщил оперштаб, за 24 часа в стране в связи с выздоровлением были выписаны 31 035 человек, днём ранее — 95 558 пациентов.

Вместе с этим за последние сутки в России скончались 434 заболевших коронавирусом. Накануне от последствий болезни умерли 495 пациентов.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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