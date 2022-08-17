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Невролог Бурень назвала частые ОРВИ одним из последствий постоянной боли

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Невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень рассказала, что постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний.
Невролог Бурень назвала частые ОРВИ одним из последствий постоянной боли
  • Gettyimages.ru

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на её фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — объяснила Бурень в разговоре с URA.RU.

По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей, и в каждом конкретном случае нужно устанавливать её причину.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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