Невролог Бурень назвала частые ОРВИ одним из последствий постоянной боли

Невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень рассказала, что постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний.

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на её фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — объяснила Бурень в разговоре с URA.RU.

По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей, и в каждом конкретном случае нужно устанавливать её причину.

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