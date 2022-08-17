Иммунолог Крючков порекомендовал ревакцинироваться против COVID-19 каждые полгода
- РИА Новости
По его словам, в текущих условиях ревакцинацию необходимо проходить каждые пять-шесть месяцев.
«Из тех вакцин, которые есть, всё-таки по-прежнему это «Спутник Лайт» на сегодняшний день для большинства или «Спутник V» — одна или две инъекции, это тоже подходит... Ждать не надо, надо действовать, исходя из собственного графика», — отметил иммунолог.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.