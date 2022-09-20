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Пушилин заявил, что при вхождении в состав России Конституция ДНР будет адаптирована

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В случае вхождения Донецкой Народной Республики в состав России Конституция ДНР будет адаптирована, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Пушилин заявил, что при вхождении в состав России Конституция ДНР будет адаптирована
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

«В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны России, будет адаптирована с учётом Конституции России, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, с этой атрибутикой в ДНР шли в атаку и продолжают это делать, а потому было бы неправильно что-то изменять в символике.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Глава республики отметил, что это будет многодневное мероприятие, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для граждан.

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