Пушилин заявил, что при вхождении в состав России Конституция ДНР будет адаптирована

В случае вхождения Донецкой Народной Республики в состав России Конституция ДНР будет адаптирована, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«В ДНР есть и конституция, которая в случае проведения референдума, поддержки гражданами, одобрения со стороны России, будет адаптирована с учётом Конституции России, есть флаг, гимн и герб, за этот флаг люди восемь лет умирали», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, с этой атрибутикой в ДНР шли в атаку и продолжают это делать, а потому было бы неправильно что-то изменять в символике.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Глава республики отметил, что это будет многодневное мероприятие, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для граждан.