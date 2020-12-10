Мы их всех: на Останкинской башне транслируется ролик в день 15-летия RT

На медиафасаде Останкинской телебашни демонстрируется специальный ролик к юбилею международного информационного телеканала RT. 15 лет назад, 10 декабря 2005 года, RT впервые вышел в эфир из студии в Москве.

До 23:00 мск самая высокая телебашня Европы будет окрашена в фирменные цвета RT. На медиафасаде транслируется специальный ролик в честь 15-летия телеканала. За надписью «Мы их всех...» следует изображение телевизионной испытательной таблицы.

Также ролик с поздравлением RT транслируется на медиафасаде МИА «Россия Сегодня».

Каждую неделю 100 млн человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS). RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News.

На RT выходят эксклюзивное шоу с легендой тележурналистики Ларри Кингом, программы лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории «Лучшая 24-часовая новостная программа» и девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. В общей сложности за годы вещания телеканал получил сотни премий и наград международных телевизионных конкурсов и фестивалей.

Останкинская телебашня — символ российского телевидения и высочайшее сооружение в Европе. 540-метровое строение, возведённое в 1967 году, стало одним из лучших образцов инженерной мысли России и по сей день является популярным объектом туристической Москвы. Помимо уникальной панорамы столицы с самой высокой смотровой площадки в Европе, для посетителей телебашни теперь доступен интерактивный цифровой музей.

Телевизионная сеть RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. Из Москвы круглосуточно вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа.