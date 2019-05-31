RT завоевал четыре награды US International Film & Video Festival

Серия репортажей RT о трагедии в Кемерове, документальный фильм о сирийских детях, освещение протестов «жёлтых жилетов» во Франции, а также репортаж о неблагополучном районе Лос-Анджелеса завоевали четыре серебряные награды международного фестиваля US International Film & Video Festival.

Серебро (Silver Screen) в категории «Срочные новости» RT получил за репортажи о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и событиях, последовавших за трагедией.Освещение протестов «желтых жилетов» во Франции принесло RT награду в номинации «Новости в развитии».

Серебряным призером в номинации «Культура» стал документальный фильм RT «Нас учили террористы» о детях в Сирии, которых принуждали пройти обучение в лагерях боевиков. Серебряной награды в номинации «Социальные проблемы» удостоен репортаж корреспондента RT на испанском Элены Вильяр о жителях одного из самых неблагополучных районов Лос-Анджелеса.

Автор: «Нас учили террористы»

RT неоднократно становился призером US International Film & Video Festival. В 2018 году золото выиграл документальный фильм RT о кубинском революционере Эрнесто Че Геваре, серебряную награду получил видеоролик в формате 360 градусов с участием легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова. В 2017 году RT завоевал три золотые и одну серебряную награды фестиваля.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри премии состоит из членов Международного Кворума кинопроизводителей (International Quorum of Motion Picture Producers).