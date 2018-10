Проект RT Redfish получил награду кинофестиваля Docs Without Borders

Проект телеканала RT Redfish получил награду международного фестиваля документального кино Docs Without Borders за фильм о кризисе здравоохранения в Великобритании.

Документальный фильм Death by a Thousand Cuts: The Great NHS Sell Off, созданный командой Redfish, был отмечен наградой Award of Excellence в категории «Здоровье». В фильме рассказывается о том, как частные компании монополизируют систему здравоохранения Великобритании. В конкурсе приняли участие более 200 работ со всего мира.

Медиаплатформа Redfish входит в структуру Ruptly — видеоагентства телеканала RT. Команда Redfish проводит собственные расследования и создаёт короткометражные документальные ленты, посвящённые социально-экономическим проблемам. Первый сюжет Redfish о крупном пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне (Failed By The State:The Struggle in the Shadow of Grenfell) был отмечен журналистами издания VICE как «отличный пример медиапродукта, произведённого журналистами-любителями».

Сегодня материалами основанного телеканалом RT международного видеоагентства Ruptly пользуются свыше тысячи медиакомпаний из 103 стран. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly дважды награждён престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах. Сервис Ruptly LIVE был отмечен высшей оценкой в номинации «Техническая инновация года», а также вошёл в финалисты Global Digital Innovator.

Docs Without Borders Film Festival — международный интернет-кинофестиваль документального кино и докудрамы.