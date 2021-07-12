Во Флориде массово гибнут ламантины

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По состоянию на 2021 году погибло больше ламантинов, чем за любой другой год в истории Флориды. Об этом сообщает телеканал CBS.

Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы Флориды сообщила, что с 1 января по 2 июля был зарегистрирован 841 случай смерти ламантина, при этом побит предыдущий рекорд в 830 случаев, погибших в 2013 году из-за вспышки токсичного «красного прилива».

По данным телеканала, в первую очередь такое рекордное количество смертей происходит по причине голода.

Некоторые биологи считают, что загрязнение воды убивает заросли водорослей в этом районе.

Отмечается, что удары вёслами с лодок также являются одной из основных причин гибели ламантинов.

Экологи просят вновь внести животное в список находящихся под угрозой исчезновения.

В апреле в Хабаровском крае прокуроры начали проверку после гибели амурского тигра, найденного убитым ещё осенью 2020 года.

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