Во Флориде массово гибнут ламантины
Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы Флориды сообщила, что с 1 января по 2 июля был зарегистрирован 841 случай смерти ламантина, при этом побит предыдущий рекорд в 830 случаев, погибших в 2013 году из-за вспышки токсичного «красного прилива».
По данным телеканала, в первую очередь такое рекордное количество смертей происходит по причине голода.
Некоторые биологи считают, что загрязнение воды убивает заросли водорослей в этом районе.
Отмечается, что удары вёслами с лодок также являются одной из основных причин гибели ламантинов.
Экологи просят вновь внести животное в список находящихся под угрозой исчезновения.
В апреле в Хабаровском крае прокуроры начали проверку после гибели амурского тигра, найденного убитым ещё осенью 2020 года.