Прокуроры начали проверку после гибели амурского тигра в Хабаровском крае

Прокуроры начали проверку сообщений о гибели краснокнижного амурского тигра в Хабаровском крае.

Как сообщили в центре «Амурский тигр», недалеко от села Арсеньево Нанайского района обнаружено обезглавленное тело взрослого самца амурского тигра.

Предположительно, голову могли отделить для продажи или для скрытия огнестрельных ранений.

Тело животного отправлено в Уссурийскую лабораторию для экспертизы.

«Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка по многочисленным публикациям в средствах массовой информации о гибели в Хабаровском крае краснокнижного амурского тигра», — говорится в сообщении прокуратуры.

В октябре 2020 года в Хабаровском крае нашли труп занесённого в Красную книгу амурского тигра.