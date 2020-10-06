В Хабаровском крае погиб занесённый в Красную книгу амурский тигр

В Хабаровском крае нашли труп занесённого в Красную книгу амурского тигра. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов.

«В ночь с 4 на 5 октября оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края получила сообщение о том, что на лесовозной дороге близ посёлка Сидима (река Хор, в 300 м от ключа Пологий) обнаружен труп амурского тигра», — говорится в сообщении.

При внешнем осмотре было установлено, что тигру было более десяти лет.

«Для установления причин гибели животного труп тигра был оперативно направлен в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске. В настоящий момент по факту гибели амурского тигра решается вопрос об открытии уголовного дела», — отметили в министерстве.

В 2019 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) России отметил, что популяция некоторых видов, находившихся на грани вымирания в XX веке, возросла.

Так, например, численность амурских тигров, по данным фонда, с 40-х годов прошлого века возросла с 50 до 580 особей.