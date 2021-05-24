Трансляции Евровидения во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» собрали более 12 млн просмотров

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Прямые трансляции конкурса «Евровидение-2021» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» собрали более 12 млн просмотров от 6,5 млн зрителей. Об этом сообщают пресс-службы соцсетей.
Трансляции Евровидения во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» собрали более 12 млн просмотров
  • Reuters

Отмечается, что 5 млн просмотров пришлись на прямые эфиры с двух полуфиналов Евровидения, которые прошли 18 и 20 мая.

Кроме того, выступление российской певицы Manizha с начала конкурса привлекло повышенное внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй.

Ранее сообщалось, что в социальной сети «Одноклассники» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапов конкурса «Евровидение-2021».

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