Трансляции Евровидения во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» собрали более 12 млн просмотров
- Reuters
Отмечается, что 5 млн просмотров пришлись на прямые эфиры с двух полуфиналов Евровидения, которые прошли 18 и 20 мая.
Кроме того, выступление российской певицы Manizha с начала конкурса привлекло повышенное внимание зрителей соцсетей. Так, первый полуфинал собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй.
Ранее сообщалось, что в социальной сети «Одноклассники» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапов конкурса «Евровидение-2021».