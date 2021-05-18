В «Одноклассниках» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа Евровидения-2021

Короткая ссылка
В социальной сети «Одноклассники» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа конкурса «Евровидение-2021». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
В «Одноклассниках» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа Евровидения-2021
  • РИА Новости

Отмечается, что к старту Евровидения-2021 в «Одноклассниках» запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все новости о песенном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети. А 20 мая во время прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» Манижа выйдет на связь со зрителями, ответит на несколько вопросов пользователей и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале.

Ранее сообщалось, что аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить