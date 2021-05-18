В «Одноклассниках» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа Евровидения-2021

В социальной сети «Одноклассники» покажут прямые трансляции полуфинальных и финального этапа конкурса «Евровидение-2021». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что к старту Евровидения-2021 в «Одноклассниках» запустят отдельную ленту в разделе «Рекомендации», куда будут попадать все новости о песенном конкурсе от официальных групп СМИ в соцсети. А 20 мая во время прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи!» Манижа выйдет на связь со зрителями, ответит на несколько вопросов пользователей и поделится эмоциями от своего выступления в полуфинале.

Ранее сообщалось, что аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек.