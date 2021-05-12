Аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек

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Аудитория сервиса «Моменты» в социальной сети «Одноклассники» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Аудитория «Моментов» в «Одноклассниках» на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек
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Отмечается, что пользователи «Одноклассников» активно поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (8, 9 и 10 мая) в социальной сети было отправлено более 550 млн подарков и свыше 127 млн открыток и стикеров в сообщениях. В сервисе «Моменты» пользователи украшали фото и видео специальной праздничной виртуальной рамкой «С Днём Победы!».

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях — стикеры со звуком.

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