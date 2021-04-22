«Одноклассники» запустили новый формат общения

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«Одноклассники» первыми из социальных сетей запустили новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях — стикеры со звуком. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» запустили новый формат общения
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Отмечается, что яркие цитаты, музыка и другие звуки помогут лучше передавать эмоции и разнообразят коммуникацию пользователей. Звуковые стикеры являются очередным шагом в развитии «Одноклассников» для обмена эмоциями. В дополнение к обычным стикерам, а также открыткам, виртуальным подаркам, «моментам» и звонкам пользователи получили возможность быстро обмениваться репликами и эмоциями в максимально удобном формате.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота.

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