«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота

Социальная сеть «Одноклассники» перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что соцсеть отменила форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией.

Теперь при неудачной попытке входа в «Одноклассники» появляется возможность решить вопрос со службой поддержки социальной сети в один клик.

В пресс-службе рассказали, что это позволяет обрабатывать ещё больше обращений людей и экономить пользовательское время.

Ранее сообщалось, что зрители в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут выбрать комментатора финала Кубка России по футболу.