«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота

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Социальная сеть «Одноклассники» перевела все обращения неавторизованных пользователей на бота. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота
  • РИА Новости

Отмечается, что соцсеть отменила форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией.

Теперь при неудачной попытке входа в «Одноклассники» появляется возможность решить вопрос со службой поддержки социальной сети в один клик.

В пресс-службе рассказали, что это позволяет обрабатывать ещё больше обращений людей и экономить пользовательское время.

Ранее сообщалось, что зрители в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут выбрать комментатора финала Кубка России по футболу.

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