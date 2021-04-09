«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота
- РИА Новости
Отмечается, что соцсеть отменила форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией.
Теперь при неудачной попытке входа в «Одноклассники» появляется возможность решить вопрос со службой поддержки социальной сети в один клик.
В пресс-службе рассказали, что это позволяет обрабатывать ещё больше обращений людей и экономить пользовательское время.
Ранее сообщалось, что зрители в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут выбрать комментатора финала Кубка России по футболу.