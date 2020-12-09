Вильфанд сообщил об аномально холодной погоде в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, что аномально холодная погода в ближайшие дни ожидается в регионах Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкии.
Вильфанд сообщил об аномально холодной погоде в ближайшие дни
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Он сообщил, что «в Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода».

«Там на 9 °С ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — рассказал синоптик.

По его словам, аномальный холод также ожидается в Астраханской и Волгоградской областях и в Калмыкии. Там прогнозируется температура ниже нормы на 9 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области.

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