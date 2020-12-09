Вильфанд сообщил об аномально холодной погоде в ближайшие дни
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Он сообщил, что «в Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода».
«Там на 9 °С ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — рассказал синоптик.
По его словам, аномальный холод также ожидается в Астраханской и Волгоградской областях и в Калмыкии. Там прогнозируется температура ниже нормы на 9 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области.