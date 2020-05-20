В библиотеке МЭШ запустили новое приложение для дошкольников

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В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилось новое приложение, рассчитанное на детей старшего дошкольного возраста.
В библиотеке МЭШ запустили новое приложение для дошкольников
  • Pixabay

Как передаёт «Вечерняя Москва», интерактивные задания и игры помогут развить любознательность, навыки общения и творческое мышление. 

По данным пресс-службы Московского центра качества образования, новое приложение оформлено в виде онлайн-путешествия в сопровождении единорога Вени и белочки Люси. 

«Вместе с ними малыши в увлекательной игровой форме усвоят знания об окружающем мире, научатся ориентироваться в пространстве и времени. При этом родители или педагоги могут наблюдать за развитием навыков ребёнка и помогать ему пройти игру», — приводит портал мэра города сообщение пресс-службы. 

С помощью приложения дети смогут изучить животный и растительный мир парка «Сокольники», пройти тест на внимательность, побывать на станциях метрополитена и Московского центрального кольца. 

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», заместитель мэра города Наталья Сергунина рассказала, что с 20 мая стартовал приём заявок на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества».

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