Международный песенный фестиваль пройдёт 15 июня в Карелии
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Каждый из 18 районов республики будет представлен по меньшей мере одним хором.
Всего на фестиваль приедут более 60 хоров и ансамблей из Карелии, а также из Московской, Ленинградской и Архангельской областей, Удмуртии. Кроме того, ожидаются гости из Финляндии и Эстонии.
Фестиваль будет приурочен и к 170-летию выхода второго, дополненного издания карело-финского эпоса «Калевала».
Ранее URA.RU сообщало о проверке готовности площадок к Дягилевскому фестивалю в Пермском крае.