Международный песенный фестиваль пройдёт 15 июня в Карелии

Международный песенный фестиваль пройдёт в Сортавале 15 июня, сообщает KarelInform.ru. Он будет посвящён 100-летию Карелии.

Каждый из 18 районов республики будет представлен по меньшей мере одним хором.

Всего на фестиваль приедут более 60 хоров и ансамблей из Карелии, а также из Московской, Ленинградской и Архангельской областей, Удмуртии. Кроме того, ожидаются гости из Финляндии и Эстонии.

Фестиваль будет приурочен и к 170-летию выхода второго, дополненного издания карело-финского эпоса «Калевала».

Ранее URA.RU сообщало о проверке готовности площадок к Дягилевскому фестивалю в Пермском крае.