Работу фестиваля «Букинист» в Москве продлили до 13 декабря

Работу фестиваля «Букинист» в Москве решили продлить до 13 декабря, сообщает kp.ru.

Фестиваль открылся 20 июля. За три месяца на его площадках побывали более 260 тыс. человек. Посетители приобрели более 50 тыс. книг.

Также состоялось около 1,2 тыс. мастер-классов с участием более 32 тыс. гостей. Кроме того, прошло примерно 200 концертов и представлений.

В ближайшие недели запланированы бесплатные экскурсии, мастер-классы, лекции, литературные чтения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге создали экскурсии на сегвеях по местам, связанным с писателем Сергеем Довлатовым.