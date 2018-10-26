Работу фестиваля «Букинист» в Москве продлили до 13 декабря

Короткая ссылка
Работу фестиваля «Букинист» в Москве решили продлить до 13 декабря, сообщает kp.ru.
Работу фестиваля «Букинист» в Москве продлили до 13 декабря
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Фестиваль открылся 20 июля. За три месяца на его площадках побывали более 260 тыс. человек. Посетители приобрели более 50 тыс. книг.

Также состоялось около 1,2 тыс. мастер-классов с участием более 32 тыс. гостей. Кроме того, прошло примерно 200 концертов и представлений.

В ближайшие недели запланированы бесплатные экскурсии, мастер-классы, лекции, литературные чтения.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге создали экскурсии на сегвеях по местам, связанным с писателем Сергеем Довлатовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить