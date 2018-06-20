В Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице

В Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи, сообщает ФАН.

Это произошло в преддверии визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Памятник расположен в сквере Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В церемонии участвовали министры культуры двух стран Владимир Мединский и То Чон Хван.

Пак Кённи известна во всём мире. Её творческое наследие — десятки романов и повестей. Прославилась она благодаря роману-эпопее «Земля».

Ранее сообщалось, что в Перми открыли памятник актёру Георгию Буркову.