В Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице

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В Санкт-Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи, сообщает ФАН.
В Петербурге открыли памятник южнокорейской писательнице
  • © Wikipedia

Это произошло в преддверии визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Памятник расположен в сквере Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В церемонии участвовали министры культуры двух стран Владимир Мединский и То Чон Хван.

Пак Кённи известна во всём мире. Её творческое наследие — десятки романов и повестей. Прославилась она благодаря роману-эпопее «Земля».

Ранее сообщалось, что в Перми открыли памятник актёру Георгию Буркову.

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