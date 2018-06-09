В Перми открыли памятник Георгию Буркову

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В Перми открыли памятник актёру Георгию Буркову, сообщает kp.ru. Он установлен на улице Революции.

«При работе над памятником я не рассматривал персонажей Георгия Ивановича», — заявил скульптор Алексей Залазаев.

По его словам, это памятник человеку и гражданину, земляку, который заслужил всенародную любовь.

На открытие приехала актриса Валентина Талызина, неоднократно снимавшаяся с Бурковым в кино.

Она назвала коллегу гениальным, потрясающим артистом, уникальной личностью, клоуном, философом, комиком и трагиком.

«У него был проницательнейший ум, он чувствовал человека изнутри — сразу же. Но главное, что было в нём, — то, что он был для всех своим», — отметила Талызина.

Ранее сообщалось, что в честь режиссёра Эльдара Рязанова будет переименована улица в Обручевском районе на юго-западе Москвы.

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