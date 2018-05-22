В честь Рязанова назовут улицу на юго-западе Москвы
«В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд №6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов. Протяжённость улицы составляет чуть более километра», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.
Рядом с улицей находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем и режиссёром которого был Рязанов.
19 мая в Самаре открыли музей Эльдара Рязанова.
В октябре 2017 года телеканал m24 передавал, что одной из улиц в Москве присвоят имя режиссёра.
Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни.