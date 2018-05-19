В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова

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В Самаре прошла церемония открытия музея российского кинорежиссёра, народного артиста СССР Эльдара Рязанова.
В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov/Russian Look

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что музей открывается фактически через 2,5 года после ухода Эльдара Александровича, это факт сам по себе уникальный... Низко кланяюсь всем, кто любит Эльдара Александровича, всем, кто хранит его память... Поздравляю вас с открытием музея», — сказала его вдова Эмма Абайдуллина.

В октябре 2017 года телеканал m24 передавал, что одной из улиц в Москве присвоят имя режиссёра.

Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни.

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