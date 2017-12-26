В Новом Манеже в Москве открылась выставка в честь Эльдара Рязанова, сообщает «Известия». Посетить экспозицию, посвящённую 90-летию со дня рождения режиссёра, можно до 18 января.

Посетителям выставки «Необъятный Рязанов» предлагают ознакомиться с фотографиями, личными вещами кинематографиста, а также со сценариями, рукописями, костюмами.

Продюсер выставки Алексей Кузнецов рассказал, что когда организаторы обратились на «Мосфильм», студия предоставила не только костюмы Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Ларисы Гузеевой, Барбары Брыльской и Алисы Фрейндлих, но и реквизит — автомобиль и милицейский мотоцикл со съёмок фильма «Берегись автомобиля», циферблат, у которого Гурченко пела «Пять минут» в «Карнавальной ночи».

На экспозиции можно увидеть и расписку актёра Иннокентия Смоктуновского с обещанием сыграть в ленте «Берегись автомобиля».

Ранее НСН сообщала, что в парке «Кузьминки» в Москве открылась выставка «Русская зима».