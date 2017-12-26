В Москве открылась выставка в честь Эльдара Рязанова
Посетителям выставки «Необъятный Рязанов» предлагают ознакомиться с фотографиями, личными вещами кинематографиста, а также со сценариями, рукописями, костюмами.
Продюсер выставки Алексей Кузнецов рассказал, что когда организаторы обратились на «Мосфильм», студия предоставила не только костюмы Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Ларисы Гузеевой, Барбары Брыльской и Алисы Фрейндлих, но и реквизит — автомобиль и милицейский мотоцикл со съёмок фильма «Берегись автомобиля», циферблат, у которого Гурченко пела «Пять минут» в «Карнавальной ночи».
На экспозиции можно увидеть и расписку актёра Иннокентия Смоктуновского с обещанием сыграть в ленте «Берегись автомобиля».
Ранее НСН сообщала, что в парке «Кузьминки» в Москве открылась выставка «Русская зима».