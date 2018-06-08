В Новосибирском зоопарке появились зарядные станции в виде деревьев
На территории Новосибирского зоопарка появились зарядные станции в виде стволов деревьев, сообщает «ВашГород.ру».
Они предназначены для мобильных устройств.
«Деревья» установлены у фонтана возле комплекса пингвинов и мелких приматов, рядом с вольером белых медведей со стороны гепардов, а также на лебедином озере со стороны кафе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в зоопарке Калининграда прошли учения по отлову амурского тигра.
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