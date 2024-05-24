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Бюст Репина в Курортном районе Петербурга признали памятником

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Бюст художника Ильи Репина, установленный в Курортном районе Санкт-Петербурга, признали памятником.
Бюст Репина в Курортном районе Петербурга признали памятником
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказали в пресс-службе Городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Данный памятник является одним из старейших монументов Репину, заявили в комитете.

Также там уточнили, что бюст «обладает выразительностью образа, сочетающего в себе парадный и вполне официальный портрет с элементом «творческой» небрежности в одежде».

Ранее в Петербурге признали памятниками три деревянные дачи в Курортном районе.

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