Бюст Репина в Курортном районе Петербурга признали памятником

Бюст художника Ильи Репина, установленный в Курортном районе Санкт-Петербурга, признали памятником.

Об этом, как сообщает сайт kp.ru, рассказали в пресс-службе Городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Данный памятник является одним из старейших монументов Репину, заявили в комитете.

Также там уточнили, что бюст «обладает выразительностью образа, сочетающего в себе парадный и вполне официальный портрет с элементом «творческой» небрежности в одежде».

Ранее в Петербурге признали памятниками три деревянные дачи в Курортном районе.