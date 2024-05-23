В Петербурге признали памятниками три деревянные дачи в Курортном районе

В Курортном районе Санкт-Петербурга признали памятниками три деревянные дачи.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Распоряжениями председателя КГИОП «Дача Н.Н. Слободзинского (Масленникова)», «Дача Е.Н. Макаровой» и «Дача Н. Демидовцева (М. Хек)» включены в перечень выявленных объектов культурного наследия», — рассказали в ведомстве.

В частности, отмечено, что особенностью дачи Слободзинского является то, что её восточный и западный фасады оформлены под фахверк. Также выделяется веранда с остеклённым нижним ярусом.

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