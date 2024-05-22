Скульптуры на крыше Дома геологов в Москве отреставрируют

В Москве началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Скульптурная композиция «Наука и труд» работы Юрия Орехова украшает крышу Дома геологов на Смоленской набережной уже практически 70 лет. За это время скульптуры ни разу не реставрировались и сейчас находятся в аварийном состоянии», — сказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На скульптурах появились разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии.

Реставраторы сначала очистят скульптуры от загрязнений, укрепят конструкции и дополнят утраченные элементы. После этого композицию воссоздадут в мастерских и вернут на историческое место.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова.