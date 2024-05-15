В Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Под слоями поздней покраски специалистам удалось обнаружить историческую роспись потолка в мавританской комнате и отделку стен искусственным мрамором и кафелем в интерьерах конца XIX — начала XX века. В ходе работ не исключены новые реставрационные находки», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
После реставрации здесь разместят киношколу, где будут обучать кинорежиссёров, сценаристов, операторов, продюсеров и актёров.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют доходный дом Левина.