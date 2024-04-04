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В Подмосковье завершился сезон зимней спячки жуков

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В Министерстве экологии Московской области заявили о завершении сезона зимней спячки членистоногих.
В Подмосковье завершился сезон зимней спячки жуков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Уже сейчас можно увидеть порхающую бабочку-крапивницу, пробегающую по дороге жужелицу или муравья», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Он также отметил, что пробуждение членистоногих является признаком того, что заморозков не должно быть.

В то же время вместе с ними просыпаются и хищники, которые на них охотятся.

Ранее в Приморском крае рассказали о подготовке гималайских медвежат-сирот к возвращению в природу.

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