В Подмосковье завершился сезон зимней спячки жуков
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Уже сейчас можно увидеть порхающую бабочку-крапивницу, пробегающую по дороге жужелицу или муравья», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Он также отметил, что пробуждение членистоногих является признаком того, что заморозков не должно быть.
В то же время вместе с ними просыпаются и хищники, которые на них охотятся.
Ранее в Приморском крае рассказали о подготовке гималайских медвежат-сирот к возвращению в природу.