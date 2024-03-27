В Ставропольском крае закупят беспилотники для мониторинга лесов
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Как отметил глава региона, БПЛА помогут сократить время реагирования и поспособствуют снижению числа возгораний и площадей природных пожаров.
«В 2024 и 2025 годах запланировали приобретение 11 беспилотников, которые будут отслеживать пожароопасные ситуации в наших лесах. А лесные инспекторы смогут при патрулировании оперативно фиксировать нарушения», — рассказал Владимиров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.