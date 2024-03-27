В Ставропольском крае закупят беспилотники для мониторинга лесов

В Ставропольском крае планируют закупить беспилотники для мониторинга лесов, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как отметил глава региона, БПЛА помогут сократить время реагирования и поспособствуют снижению числа возгораний и площадей природных пожаров.

«В 2024 и 2025 годах запланировали приобретение 11 беспилотников, которые будут отслеживать пожароопасные ситуации в наших лесах. А лесные инспекторы смогут при патрулировании оперативно фиксировать нарушения», — рассказал Владимиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.